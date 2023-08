Pe Lu e Nah Cardoso anunciam separação um dia após retorno da Restart

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 16:32 Compartilhe

Um dia após o anúncio do retorno da Restart, Pe Lu e Nah Cardoso comunicaram o término do seu relacionamento de seis anos. O anúncio foi feito nas redes sociais da influenciadora.

Os dois se casaram no ano passado, em Las Vegas. No Instagram, Nah explicou que esperou para divulgar a separação nesta quarta-feira, 2, justamente por causa do anúncio do retorno da banda.

“Por respeito a todos que nos acompanham e torcem pela nossa felicidade, gostaria de comunicar que eu e Pedro não estamos mais juntos. A decisão foi tomada recentemente”, iniciou.

“Como ontem foi um momento importante da sua carreira, esperei pelo dia de hoje para estar aqui contando sobre isso para vocês. Seguiremos em caminhos diferentes, mas vamos continuar torcendo pelo sucesso um do outro”, afirmou.

Nos comentários, amigos do ex-casal deixaram mensagens de apoio: “Amo muito vocês! Desejo o coração de cada um aquecido”, escreveu João Guilherme. “Amo vocês. Meu carinho nesse momento”, disse Maisa.

