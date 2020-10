PE: Jovem morre em acidente de carro a caminho da sua festa de aniversário

Uma adolescente morreu na segunda-feira (5), dia em que completava 17 anos, após um acidente na BR-232, em Pesqueira (PE). A jovem estava no banco de passageiro, a caminho de sua festa de aniversário, quando o carro foi atingido por uma caminhonete, que estava realizando uma ultrapassagem. As informações são do Uol e do G1.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a adolescente não resistiu ao impacto e morreu no local. O motorista do carro, de 41 anos, pai da jovem, ficou ferido e foi socorrido para o Hospital de Arcoverde.

Ainda conforme a PRF, quando a equipe chegou ao local não havia mais ninguém na caminhonete. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja também