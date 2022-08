PE: Idosa morre afogada após entrar com carro em túnel alagado por chuvas

Da Redação 04/08/2022 - 8:32 Compartilhe

A idosa Sônia Maria Dantas, de 81 anos, morreu afogada, na quarta-feira (3), após tentar passar com carro por um túnel alagado no Recife (PE). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo da vítima ficou submerso dentro do túnel Felipe Camarão. Os militares precisaram usar um bote para se aproximar do local. As informações são do Uol.

Ainda conforme os bombeiros, o carro estava submerso a uma profundidade de quase dois metros de água. O veículo foi amarrado por uma corda e arrastado para fora da parte mais funda do túnel. Em seguida o corpo foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” pela 8ª Delegacia do Jordão.

A região do túnel ficou alagada por conta das fortes chuvas que atingiram Recife. No começo da tarde de quarta-feira (3), o nível da água dentro do túnel baixou, mas o local continuava isolado.

Em nota ao Uol, a CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife) informou que o espaço já estava interditado no momento do acidente e que a interdição foi comunicada às 6h59 de quarta-feira.

