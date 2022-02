PE: Homem suspeito de matar MC Boco do Borel a tiros em show é preso

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu no domingo (6) o suspeito de matar o cantor MC Boco do Borel. O artista foi baleado no dia 26 de dezembro de 2021, durante um show em Porto de Galinhas, em Ipojuca (PE). As informações são do G1 e do Uol.

De acordo com a polícia, o suspeito tem 26 anos e passagem pelo sistema prisional pelos crimes de roubo e homicídio. Ele estava preso até novembro de 2021 e foi solto pouco tempo antes do assassinato.

Ainda segundo as investigações, um grupo criminoso ordenou que o cantor fosse morto quando subisse no palco e começasse o show.

“A ordem foi de um líder do grupo, que determinou o exato momento que queria que a vítima fosse executada, em cima do palco, no momento em que a vítima começasse sua apresentação artística. Uma forma de barbarizar, uma demonstração de poder de uma organização criminosa frente a outra”, disse o delegado Marcos de Castro.

As investigações apontam ainda que o cantor teria sido morto porque o grupo criminoso que atua na área pensou que MC Boco participava de uma quadrilha rival. “A gente não está aqui afirmando que Boco fazia parte de qualquer organização criminosa ou que estivesse envolvido na prática de crimes, a gente não pode afirmar isso, mas a ordem partiu por eles acreditarem que Boco estaria fazendo parte de um grupo rival”, afirmou o delegado.

Conforme a perícia, o cantor teve 15 perfurações pelo corpo, inclusive na cabeça. Ele chegou a receber socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

