PE: Ex-vocalista da banda de forró Noda de Caju morre em acidente de carro

O artista Cláudio Francisco de Spíndola, de 50 anos, ex-vocalista da banda de forró Noda de Caju, morreu em um acidente na terça-feira (5), na BR-232, em Pesqueira (PE). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava sozinha no carro quando perdeu o controle da direção. As informações são do G1.

Ainda segundo a PRF, o veículo capotou várias vezes e parou após bater em uma cerca de arames de uma área rural. Durante o acidente, o vidro da frente estourou e ele foi arremessado. A polícia deve investigar como o artista perdeu o controle da direção.

O corpo do artista foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru (PE).

