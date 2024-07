PE: cinco pessoas morrem após carro colidir com árvore na Avenida Boa Viagem, em Recife

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 12:24 Para compartilhar:

Um acidente em que um carro colidiu com uma árvore deixou cinco mortos na Avenida Boa Viagem esquina com a Rua Vicência, no bairro Pina, na zona sul de Recife (PE), durante a madrugada desta segunda-feira, 22. Uma sexta pessoa ficou ferida e foi encaminhada a uma unidade de saúde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h30 para atender uma ocorrência de pessoas presas nas ferragens de um veículo. No local, foram encontradas duas pessoas do lado de fora do carro e outras quatro presas no automóvel. As informações são do “Bom Dia Pernambuco”, da TV Globo.

De acordo com testemunhas, os ocupantes do carro haviam deixado a praia antes do acidente. Em imagens registradas por câmeras de monitoramento, é possível notar o condutor perdendo o controle e atingindo a árvore. Com a violência da colisão, o automóvel teve a parte frontal totalmente destruída e o motor do veículo foi arremessado cerca de 20 metros à frente do local.

No local do acidente, as autoridades, durante perícia, encontraram uma lata de cerveja destruída dentro do veículo. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) onde passarão por análise.