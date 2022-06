PE: Carro invade residência depois de quebrar muro e despencar de ladeira

No domingo (19), um carro invadiu uma residência depois de quebrar um muro e despencar de uma ladeira. O acidente ocorreu no Morro da Conceição, na zona norte do Recife (PE) e, nesta segunda-feira (20), o veículo ainda permanecia no interior da residência, que ficou parcialmente destruída. As informações são do G1.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que o motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro.





Havia dentro da residência uma avó com o seu neto. Felizmente, eles não se feriram no acidente, pois estavam na sala de estar e o veículo invadiu um dos quartos.

A dona de casa Nadjane Amaral, que é parente dos proprietários da casa, relatou que estava dormindo e acordou com o barulho da colisão. “Quando abriu a porta, só dei glória a Deus porque eles estavam vivos. Só fiz gritar, correr, chamar as pessoas, pedir ajuda e depois disso não lembro de mais nada, porque fiquei muito nervosa. Quando aconteceu tudo eu passei mal, quem ficou na frente da minha casa foram meus vizinhos, que ligaram para o meu irmão sair do trabalho.”

A residência fica situada em uma rua de mão única que sobe em direção ao Morro da Conceição.

O motorista de aplicativo Márcio Belarmino disse que conhece o motorista envolvido no acidente e informou que “ele subiu (a rua) normalmente, mas, cinco minutos a dez depois, só ouvi o estrondo. Corri para ver e já estava o carro dentro da casa. Ele saiu tonto, acho que devido à pancada, com um ferimento na boca, que estava sangrando”.

A CTTU informou que o proprietário do automóvel é o responsável por retirá-lo do local. A Defesa Civil do Recife comunicou que só poderá avaliar a situação da residência depois que o carro for removido.