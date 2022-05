PE: Bebê de 5 meses morre após ser arremessada para fora de carro em acidente

Um acidente entre dois carros matou um bebê de 5 meses na BR-408, em São Lourenço da Mata (PE), na quinta-feira (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a menina foi arremessada do veículo, que não tinha a cadeirinha para crianças. As informações são do G1.

Conforme os bombeiros, houve uma colisão traseira entre os dois veículos e o carro em que estava o bebê capotou na pista. Além da garota, a mãe dela, o pai e um primo estavam no carro. A mulher, identificada como Cristina Ferreira, precisou ser levada para o Hospital da Restauração (HR), em Recife (PE).





Ela passou por uma uma cirurgia para verificar sangramento no abdômen e foi para a sala de recuperação. O pai e o primo da criança não sofreram lesões.

No outro carro, viajava apenas o motorista Alexandre Marques, de 67 anos, que ficou ferido em estado grave e também seguiu para o Hospital da Restauração. Ele apresentava trauma na coluna cervical, sem sensibilidade dos membros inferiores e deve ser submetido a uma ressonância magnética.

Segundo o G1, além da PRF, bombeiros e Samu, foram acionadas para essa ocorrência equipes do Instituto de Criminalística (IC) e Instituto de Medicina Legal (IML). O acidente vai ser investigado.