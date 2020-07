PDV contou com 10 mil pessoas inscritas, diz Petrobras

A Petrobras será reduzida a 30 mil empregados já no ano que vem, avaliou nesta quarta-feira, 1º de julho, o presidente da companhia, Roberto Castello Branco. A redução conta com as 10 mil adesões ao Plano de Demissões Voluntárias (PDV) e com a venda de oito refinarias da estatal.

“Pretendemos trabalhar com 30 mil (empregados), de 45.400. Vamos para 35 mil com o PDV e com as vendas de refinarias chegaremos próximo a 30 mil. Vamos continuar a operar bem e ter custos mais baixos”, afirmou o executivo em live promovida pelo Valor Econômico.

Segundo ele, duas mil pessoas já deixaram a companhia este ano.

