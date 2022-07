PDT lança oficialmente Ciro Gomes como candidato à Presidência

SÃO PAULO, 20 JUL (ANSA) – Durante convenção nacional nesta quarta-feira (20), o PDT aprovou, por aclamação e sem votos contrários, a candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República.







A escolha foi confirmada na sede nacional da legenda, em Brasília, no primeiro dia do período para realização das convenções partidárias, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A campanha de Ciro adotou o slogan “vote em um e se livre dos dois”, fazendo referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o candidato à Presidência, os rivais representam um “vazio de ideias”. Esta é a quarta vez que Ciro Gomes será candidato à Presidência da República: em 1998 e 2002, ele concorreu pelo PPS; e em 2018, pelo PDT.

Pesquisas recentes apontam que Ciro Gomes tem 8% das intenções de votos em 2022, atrás de Lula e Bolsonaro. Entre as propostas do político de 64 anos está a revogação do teto de gastos, revisão da autonomia do Banco Central e da política de preços da Petrobras, além da implantação de uma renda mínima universal, entre outras.

Natural de Pindamonhangaba (SP), o candidato ao Palácio do Planalto construiu sua carreira política no Ceará, onde foi prefeito de Fortaleza, eleito em 1988, e governador do estado, eleito em 1990. Renunciou ao cargo de governador, em 1994, para assumir o Ministério da Fazenda, no governo Itamar Franco (1992-1994), por indicação do PSDB, seu partido na época.

Ciro Gomes foi ministro da Integração Nacional de 2003 a 2006, no governo do ex-presidente Lula, e tocou o projeto de Transposição do Rio São Francisco. Ele deixou a Esplanada dos Ministérios para concorrer a deputado federal e foi eleito. Além disso, exerceu dois mandatos de deputado estadual no Ceará. (ANSA)