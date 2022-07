PDT homologa candidatura de Ciro Gomes nesta quarta

O PDT Nacional realiza nesta quarta (20/7), em Brasília, a sua convenção nacional. No evento, será homologada a candidatura de Ciro Gomes a presidente da República.

Ciro Ferreira Gomes, 64 anos, nasceu em Pindamonhangaba (SP) em 6 de novembro de 1957. Aos 4 anos, mudou-se com sua família para Sobral, no Ceará, onde cresceu e construiu sua carreira política.

Foi deputado estadual por duas legislaturas no Ceará (1983 a 1989), prefeito de Fortaleza (1989 a 1990) e governador do Ceará (1991 a 1994). Como ministro da Fazenda no governo Itamar Franco (1994), ajudou a consolidar o Plano Real e, como ministro da Integração Nacional no governo Lula (2003 a 2006), elaborou o projeto de transposição do rio São Francisco e viabilizou a sua implantação. O seu último mandato político foi o de deputado federal, entre 2007 e 2011, para o qual foi eleito com a maior votação proporcional do país.

É também professor universitário, advogado, vice-presidente nacional do PDT e autor de quatro livros. O último, “Projeto Nacional: O Dever da Esperança”, lançado em 2020, chegou a ser o mais vendido do país e foi indicado ao Prêmio Jabuti, na categoria Ciências Sociais. Nele, Ciro faz um diagnóstico da crise brasileira atual e apresenta a sua proposta para sair dela, por meio de um Projeto Nacional de Desenvolvimento detalhado. É o único candidato que apresenta claramente a sua proposta para o país.

A convenção nacional do PDT será realizada na sede do partido, em Brasília. A partir das 16h, acontecerão os discursos, que poderão ser acompanhados pela imprensa credenciada e serão transmitidos pelas redes sociais de Ciro e do PDT. Haverá entrevista coletiva no final do evento.

Serviço:

Convenção Nacional do PDT

Quando: Dia 20/7, a partir das 16h (discursos)

Onde: Sede do PDT Nacional, em Brasília, e pelas redes de Ciro Gomes e do PDT