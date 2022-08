PDT anuncia vice-prefeita de Salvador para chapa de Ciro

Ansa 05/08/2022 - 16:04 Compartilhe

SÃO PAULO, 5 AGO (ANSA) – O PDT anunciou nesta sexta-feira (5) que a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, será candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes.

Com isso, essa será a segunda vez que o ex-governador do Ceará disputa a Presidência da República tendo uma mulher como vice. A outra foi em 2018, com Kátia Abreu, hoje no PP.

Em terceiro lugar nas pesquisas, com menos de 10% das intenções de voto, Ciro vai para a disputa em uma chapa pura do PDT, já que não conseguiu fechar alianças com outros partidos – o anúncio de Matos ocorreu no último dia possível.

Durante a coletiva de imprensa de apresentação da chapa, em Brasília, a vice-prefeita de Salvador disse ser “conciliadora, mas firme”, e exaltou sua trajetória como advogada, professora e servidora da Petrobras.

“Eu me orgulho da minha história, da mulher negra que sou, mulher de pele parda que não tem lugar de fala, de quem sofreu preconceito pela cor da pele, mas que tem lugar de fala pelo combate ao racismo e a toda e qualquer forma de preconceito”, afirmou Matos, que tem 44 anos.

Já Ciro disse que a vice-prefeita de Salvador vai ajudá-lo a fazer um “governo feminino”. “Nós todos somos vítimas do patriarcado, qualquer um de nós já reproduziu piada machista, mas isso só vai ser superado quando empoderarmos de verdade as mulheres”, acrescentou. (ANSA).