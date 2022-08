PDG: Conselho vai deliberar sobre proposta de grupamento de ações até 26/10

Estadão Conteúdo 29/08/2022 - 22:23 Compartilhe

A PDG Realty divulgou nesta segunda-feira, 29, que realizará até 26 de outubro de 2022 reunião do conselho de administração para deliberar sobre a proposta de grupamento de ações, bem como definir o fator de grupamento e o tratamento a ser dispensado às frações de ações resultantes. Depois disso, a proposta deve ser examinada em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada e realizada até 1º de dezembro deste ano.

A medida ocorre em resposta a um ofício da B3, que deu prazo até hoje (29/8), para a companhia divulgar os procedimentos e cronograma que serão adotados para enquadrar a cotação de suas ações ordinárias em valor igual ou superior a R$ 1 até 12 de fevereiro de 2023 ou até a primeira AGE convocada após o recebimento da notificação.

A ação ON da PDG Realty ficou acima de R$ 1 pela última vez no último dia 24 de agosto. Hoje, fechou cotada a R$ 0,94. No ano, o papel registra queda de 31,62%, mas em agosto a valorização é de 9,41%.