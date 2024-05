PDD Holdings surpreende com lucro e receita no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2024 - 13:05 Para compartilhar:

A American Depositary Receipt (ADR) da chinesa PDD Holdings mostrou alta 4% na manhã desta quarta-feira, depois que a proprietária da Temu superou confortavelmente as estimativas de lucro e receita no primeiro trimestre.

O grupo de e-commerce disse nesta quarta-feira que sua receita aumentou 131% no primeiro trimestre, para US$ 12 bilhões, enquanto o lucro ajustado por ação depositária americana (ADS) ficou em US$ 2,83.

A empresa superou as estimativas em ambas as métricas – Wall Street esperava uma receita de US$ 10,5 bilhões e um lucro por ADS de US$ 1,45.

A PDD possui e opera a Pinduoduo, uma plataforma de compras econômicas na China, bem como seu mercado internacional Temu, que foi lançado nos EUA em 2022. Fonte: Dow Jones Newswires.