++ PD vira líder de grupo no Parlamento Europeu ++

Ansai Ansa 10/06/2024 - 14:01

BRUXELAS, 10 JUN (ANSA) – O Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, tornou-se a legenda líder na bancada dos Socialistas e Democratas (S&D) no Parlamento Europeu, elegendo 21 deputados.

Com o número, a delegação do partido italiano terá o maior grupo, ultrapassando o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que se limitou a 20 deputados. Por outro lado, os alemães do partido SPD foram reduzidos a 14.

A reunião de constituição do grupo, cuja presidência está até agora a cargo de Iratxe Garcia Perez, está marcada para 25 de junho. (ANSA).