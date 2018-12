PD entoa ‘Bella Ciao’ em protesto contra Lei Orçamentária

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – Centenas de manifestantes do Partido Democrático (PD) realizam neste sábado (29), em frente ao Palácio Montecitório, sede da Câmara dos Deputados em Roma, um protesto contra a votação da Lei Orçamentária de 2019, ao som da música italiana “Bella Ciao, ícone da resistência antifascista. Segundo os militantes, o ato foi convocado para protestar contra o conteúdo do projeto do governo de coalizão – formado pelo partido ultranacionalista Liga e o Movimento 5 Estrelas (M5S) – e a forma como a aprovação do orçamento foi iniciada. Durante a manifestação, as pessoas agitam bandeiras do partido e exibem placas com frases como “[Luigi] Di Maio e os 5 Estrelas charlatões da honestidade”. Eles ainda realizaram um coro “Honestidade, onde você está?” “A Itália abre os olhos, Di Maio e [Matteo] Salvini são como motoristas bêbados que nos levam a bater”, disse o líder PD na Câmara, Graziano Delrio, que está liderando o protesto.

“Obrigado por estarem aqui. É o início de um ano de mobilização”. Segundo o político, o governo do primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, “tem vergonha do que colocou na Lei Orçamentária, por isso quer aprovar o documento sem discuti-lo”.

Entre os membros do partido que estão nas ruas há o ex-premier Paolo Gentiloni, o vice-presidente da Câmara, Ettore Rosato, e o ex-ministro do Esporte Luca Lotti. Além deles, participam do ato também o atual presidente do PD, Matteo Orfini, e os candidatos para o secretariado Maurizio Martina e Francesco Boccia.

Após uma confusão ontem(28) entre parlamentares da oposição e do governo, que gerou a suspensão da sessão, a Câmara dos Deputados deve submeter o texto ao voto de confiança ainda neste sábado(29). Uma possível maioria favorável abrirá o caminho para a aprovação do Orçamento de 2019. (ANSA)