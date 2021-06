PCH Bela Vista, da Copel, antecipa início de operação comercial

SÃO PAULO (Reuters) – A elétrica paranaense Copel informou nesta segunda-feira que entrou em operação comercial no último sábado a primeira unidade geradora da pequena hidrelétrica (PCH) Bela Vista, com capacidade instalada de 9,8 megawatts (MW), em antecipação frente ao calendário previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Quando suas três unidades geradoras estiverem operando, a PCH Bela Vista terá capacidade instalada de 29,8 MW, disse a empresa, cuja unidade Copel GeT detém 100% do ativo.

As obras da PCH, que começaram em agosto de 2019, deverão ser concluídas até o final do terceiro trimestre de 2021, cerca de dois anos e meio antes do prazo para entrega, afirmou a companhia, que espera que toda energia produzida pelo ativo seja comercializada no ambiente livre até dezembro de 2023.

A unidade já teve 14,7 MW comercializados em leilão A-6 da Aneel, com início de suprimento previsto para janeiro de 2024.

“A antecipação da conclusão desse empreendimento reflete o compromisso assumido pela administração com o aprimoramento contínuo da eficiência do grupo Copel e o crescimento sustentável dos seus negócios”, afirmou a companhia.

(Por Gabriel Araujo)

Veja também