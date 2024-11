Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2024 - 12:09 Para compartilhar:

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos avançou 0,2% em outubro, na comparação com setembro, informou nesta quarta-feira, 27, o Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 2,3%.

Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 0,2% na taxa mensal e de 2,3% na anual.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).