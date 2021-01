PCdoB: aprovação de uso emergencial das vacinas simboliza derrota do negacionismo

A líder do PCdoB na Câmara, Deputada Perpétua (AC), afirmou que a aprovação pela Anvisa do uso emergencial das vacinas Coronavac e da desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca é uma vitória dos brasileiros na luta contra a pandemia que já matou mais de 200 mil pessoas.

“Está comprovado a eficácia e a segurança dos imunizantes. Saúdo o esforço dos cientistas e pesquisadores brasileiros. A decisão, que prioriza salvar vidas, é também o símbolo da derrota do negacionismo”, afirmou em nota divulgada neste domingo.

A líder destaca que agora o desafio é viabilizar todas as condições técnicas para que laboratórios e instituições no Brasil possam produzir rapidamente as vacinas e que elas cheguem a todos os brasileiros.

“A tarefa não é fácil, mas nós, que, no Congresso Nacional, temos defendido a ciência e os cuidados necessários com a vida dos brasileiros, reafirmamos nosso compromisso de aprovar as medidas necessárias para preservar a vida de nossos compatriotas. Seguiremos na pressão para que o governo Bolsonaro assuma sua responsabilidade de cuidar da nação”, completa, lembrando que, quanto maior a demora na vacinação, maior será a perda de vidas. (Equipe AE)

