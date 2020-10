PCC comprou 15 toneladas de cocaína em seis meses, diz site

A Justiça aceitou uma denúncia oferecida pelo Ministério Público contra 19 integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), de acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, todos eles se tornaram réus e agora respondem o processo por lavagem de dinheiro e ocultação de bens e valores. Os integrantes da ficção também tiveram a prisão preventivas decretada.

Segundo o Ministério Público, o PCC comprou 15 toneladas de cocaína apenas no primeiro semestre de 2019. A maior parte da droga foi transportada para a Baixada Santista e pode ter sido enviada para a Europa via porto de Santos.

O MP apurou ainda que a facção gastou US$ 925.860,00 na aquisição de aeronaves; contratações de pilotos para transportar drogas; despesas com combustíveis e reposição de peças para os aviões e helicópteros.

