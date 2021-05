PC Siqueira revela que sofreu overdose: ‘Quase morri’

PC Siqueira usou as redes sociais para comemorar a vitória sobre o alcoolismo. Em um post no Instagram, em que aparece levantando uma taça de chopp, o youtuber revelou que sofreu uma overdose.

“Hoje estou bebendo esse chopp brindando com vocês inscritos e seguidores! Tanta coisa aconteceu, tive uma overdose, quese morri, ressuscitei, fiquei sem uma gota de álcool por meses, para me livrar do alcoolismo e abuso de substâncias. Hoje, consigo beber isso para comemorar, ter sobrevivido e ter uma segunda chance de viver, de forma não autodestrutiva como sempre vivi. Precisei morrer para sacar que ainda tenho que viver. E aqui estamos. Obrigado a todos que acreditaram em mim e consomem meu trabalho. Um brinde, meus amigos. Hoje eu sei que vocês são meus amigos, sem sombra de dúvidas”, declarou o youtuber.

O seguidores de PC comemoraram junto com ele. “Que orgulho cara. Feliz em ler isso”, escreve um um rapaz. “Que bom te ver na tua melhor versão!!!”, disse um segundo. “Parabéns, mano. Renascendo todo dia, sempre”, falou um terceiro.

Instagram will load in the frontend.

Veja também