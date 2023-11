PBoC e BC dos Emirados Árabes Unidos assinam acordo de swap cambial no valor de 35 bi yuans

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/11/2023 - 11:47 Para compartilhar:

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) e o banco central dos Emirados Árabes Unidos assinaram nesta terça-feira, 28, um acordo de swap cambial bilateral no valor de 35 bilhões de yuans ou 18 bilhões de dirham – o equivalente a cerca de US$ 4,9 bilhões.

A decisão foi tomada em reunião entre os presidentes dos bancos centrais Pan Gongsheng e Khalid Tamimi, onde também assinaram um memorando sobre “Fortalecimento da cooperação em transações com moedas digitais soberanas (CBDC, em inglês)”, informaram por meio de nota.

Em comunicado, o BC dos Emirados Árabes afirma que o memorando visa melhorar a troca de informações sobre a implementação de moedas digitais e iniciativas conjuntas, incluindo o projeto “mBridge” – promovido pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês).

Além disso, os bancos centrais devem cooperar no treinamento de especialistas e realizar visitas bilaterais para “discutir assuntos de interesse comum”, como fortalecimento mútuo das economias e do sistema financeiro.

