Vídeo: “Sou a maior racista do planeta Terra”, diz mulher em agência bancária

Uma mulher foi flagrada na quarta-feira (14) dizendo diversas declarações racistas em uma agência bancária de João Pessoa (PB). Mesmo avisada de que estava sendo gravada e com a presença de policiais no local, a mulher continuou a gritar ofensas racistas. As informações são do Uol.

“Sou a maior racista do planeta Terra”, “odeio a raça negra” e “vocês são bandidos, ladrões” foram algumas das frases ditas pela mulher que se identificou como Luzia Sandra de Medeiros. Conforme a polícia, a mulher foi detida e levada para a delegacia.

De acordo com as informações da Polícia Militar, “uma viatura fazia rondas na orla da capital paraibana quando foi chamada por pessoas que estavam na agência do Banco do Brasil, onde uma mulher de 47 anos estava ‘totalmente descontrolada querendo agredir todos que estavam no local e agredindo verbalmente pessoas com palavras de injúria e racismo’”.

