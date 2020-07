PB: Membros amputados de corpo humano são encontrados em rio

Moradores da região da Ponte do Baralho, em Bayeux, na Paraíba, encontraram membros amputados de corpo humano em um rio na quarta-feira (29). Segundo a Polícia Civil, foram encontradas cinco pernas, algumas delas revestidas por gazes e etiquetadas. As informações são do G1.

De acordo com as autoridades, os membros devem fazer parte de um descarte irregular de uma unidade hospitalar. Uma testemunha afirmou ter visto uma pessoa descartando um saco com pelo menos cinco membros inferiores no local.

Ainda conforme a polícia, duas das pernas estavam com etiquetas com nome e sobrenome do paciente, além da identificação de médicos. Os moradores também disseram que os membros têm cortes retos, cirúrgicos, como os de amputação.

Veja também