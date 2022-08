PB: Brasileiro com oito esposas tem mansão pichada

Da Redação 16/08/2022 - 9:29 Compartilhe

O modelo Arturo Medeiros, conhecido como ‘Arthur O Urso‘, teve o muro da mansão dele pichado, em João Pessoa (PB). Nas redes sociais, o influenciador compartilhou uma foto da pichação com os dizeres: “Família do demônio. Não são bem-vindos. Vão embora”.

Na legenda do post, Arthur, que é casado com oito mulheres, lamentou a atitude. “A algumas semanas iniciei um projeto com a visão de melhorar a qualidade de vida. Escolhi João Pessoa por ser a cidade onde nasci. Todos os dias acordo ansioso e feliz, impulsionado por saber que estou construindo algo tão lindo… Mas hoje foi um dia triste, após acordar e abrir a porta para a equipe de obra, me deram a notícia de que o muro da mansão estava pichado!”, explicou.

De acordo com o modelo, ele acionou a polícia para descobrir quem foi o autor da pichação. “Vou descobrir quem fez isso e tomarei as medidas cabíveis. Não estou fazendo nada de errado ao construir um lar para mim e para as minhas esposas. Só queremos viver em paz! Consideramos justa toda forma de amor”, concluiu o modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur O Urso (@arthurourso)

No começo deste ano, a história do brasileiro ganhou destaque na imprensa internacional. Arthur O Urso viralizou após compartilha a sua rotina com suas 8 mulheres no Instagram e no site adulto Onlyfans (serviço de conteúdo por assinatura).

Arturo é originalmente casado com Luana Kazaki e ambos são adeptos ao swing. Em abril, o modelo contou que desde a adolescência sonha em ter dez mulheres e um filho com cada.