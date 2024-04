‘Paz nasce do perdão’, diz Papa em novo apelo contra guerras

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/04/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 25 ABR (ANSA) – O papa Francisco afirmou nesta quinta-feira (25) que a paz nasce quando as pessoas decidem perdoar e voltou a apelar contra os conflitos que assolam o mundo.

A declaração foi dada pelo argentino durante encontro no Vaticano com os peregrinos que chegaram da Hungria.

“A paz nasce quando decido perdoar, mesmo que seja difícil, e isso enche o meu coração de alegria”, destacou o Pontífice, lembrando que “a realização deste grande dom começa no coração de cada um de nós, começa diante da porta da minha casa quando, antes de sair, decido se quero viver aquele dia como homem ou mulher de paz, isto é, viver em paz com os outros”.

Na sequência, o líder da Igreja Católica abordou o acolhimento, enfatizando que “o estilo de Deus é a ternura, a proximidade e a compaixão”.

Além disso, destacou seu apreço aos esforços dos peregrinos húngaros pela integração de todos aqueles que vivem nas periferias da sociedade”.

“Que estes exemplos vos estimulem a ter as mesmas atitudes para com aqueles que foram confiados aos vossos cuidados”, acrescentou ele, agradecendo todos por terem “um coração aberto para com os refugiados ucranianos que deixaram o seu país por causa da guerra”.

Paralelamente, em entrevista à emissora norte-americana CBS, o Papa insistiu na necessidade de uma “paz negociada” para o fim das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

Segundo ele, “uma paz negociada é melhor do que uma guerra sem fim”. “Por favor, os países em guerra, todos eles, parem a guerra. Deixem-nos tentar negociar. Deixem-nos procurar a paz”, pediu.

Durante a conversa conduzida por Norah O’Donnell, diretora do ‘Cbs Evening News’, Jorge Bergoglio revela que “reza muito” pelo cessar-fogo em Gaza e que sempre telefona para a única paróquia católica do enclave, onde a situação “é muito dura, muito dura”, em termos humanitários.

Por fim, ele comentou sobre a invasão russa à Ucrânia e disse que as crianças não sabem sorrir. “Quando uma criança se esquece de sorrir, isso é muito grave”, lamentou. (ANSA).