Paz em campo? Neymar, Messi e Mbappé têm marca impressionante no PSG

O início de temporada do Paris Saint-Germain é avassalador e passa muito pelo trio Neymar, Messi e Mbappé. Mesmo em “pé de guerra” nos bastidores da equipe parisiense, os atacantes fazem a diferença dentro de campo e somam nada menos que 76% dos gols do time em 2022/2023

Ao todo, o PSG disputou quatro partidas até agora na temporada e venceu todas. Goleou o Nantes por 4 a 0 na Supercopa da França e, já pela Ligue 1, conquistou mais três triunfos: 5 a 0 no Clermont, 5 a 2 no Montpellier e o 7 a 1 deste domingo, diante do Lille. Em todos os duelos, pelo menos um integrante do trio marcou.

Na Supercopa, Neymar marcou duas vezes, e Messi uma. Diante do Clermont, a dupla inverteu o desempenho. Mbappé abriu a temporada com gol contra o Montpellier, e foi acompanhado pelo camisa 10 da Seleção Brasileira. Neste domingo, todos marcaram: três do francês, dois do brasileiro e um do argentino.

VEJA ESTATÍSTICAS DO TRIO

Neymar

4 jogos

​7 gols

1,4 gol por jogo

Messi

4 jogos

5 gols

1,1 gol por jogo

Mbappé

4 jogos

4 gols

1 gol por jogo

Os números sugerem que o clima nos bastidores não está interferindo na performance da equipe. Depois do duelo diante do Montpellier, veio a público que Mbappé estaria insatisfeito com Neymar e Messi. O estopim da polêmica teria sido os pênaltis no duelo pela Ligue 1, já que um deles foi convertido pelo brasileiro e outro perdido pelo francês.

Na ocasião, após perder o primeiro pênalti, Mbappé pediu para bater o segundo a Neymar, que recusou e marcou na sequência. Messi também estava envolvido na situação e, em vídeo, apareceu com cara de poucos amigos para o francês. O evento repercutiu durante a semana e agitou os bastidores do PSG.

Neste domingo, no entanto, o clima de paz reinou para o PSG em Lille. O elenco estava solto e, de maneira impressionante, abriu o placar. Após lançamento de Messi, Mbappé deu lindo toque de cobertura aos oito segundos de jogo. Neymar também brilhou com três assistências.

Apesar dos excelentes resultados dentro das quatro linhas, uma nuvem ainda paira em Paris. Resta saber se ela será eliminada em breve, ou comprometerá títulos e temporada do PSG. O próximo compromisso da equipe parisiense é contra o Mônaco, no próximo domingo, às 15h45 (de Brasília).

