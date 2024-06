Paysandu vira sobre a Chapecoense na Arena Condá e se afasta da zona de rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2024 - 18:34 Para compartilhar:

O Paysandu conquistou três pontos importantes contra a Chapecoense. Fora de casa, na Arena Condá, o time paraense venceu o duelo direto, de virada, por 2 a 1, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado afastou o Paysandu da zona de rebaixamento.

Com golaços de Leandro Vilela e Netinho, o Paysandu chegou a 15 pontos, subindo para o 13º lugar. Com isso, ultrapassou justamente a Chapecoense, que caiu para o 14º lugar, com 14.

O duelo começou estudado. O time da casa deixava a bola com o visitante e se posicionava para armar o contragolpe. Quando obteve êxito, abriu o placar. Em contra-ataque fulminante, Giovanni Augusto serviu Marcinho, que driblou o goleiro e mandou para as redes, aos 15 minutos.

Com a vantagem, os donos da casa mantiveram a estratégia de deixar a posse da bola com os visitantes. Mesmo mantendo o Paysandu fora de sua área, o time paraense buscou o empate na reta final. Em belo chute de fora da área, Leandro Vilela, deixou tudo igual, aos 44.

Os times voltaram animados para a segunda etapa. Arriscando mais, eles se revezavam no campo de ataque, em transições rápidas, criando chances reais para os dois lados. A Chapecoense assustou com Thomás e Tárik, enquanto o Paysandu respondeu com Jean Dias e Nicolas.

O duelo seguiu animado. Buscando incessantemente o ataque, a Chapecoense no jogo aéreo, mas aos poucos perdeu ofensividade. Enquanto o time paraense arriscava de longe. Com o pé calibrado, Netinho acertou um belo chute da intermediária e virou o placar, aos 35. A Chapecoense até tentou uma reação na reta final, mas em vão.

Na próxima rodada, a Chapecoense encara o Santos, na segunda-feira (dia 1º), às 19 horas, na Vila Belmiro. Já o Paysandu atua no domingo, às 16 horas, contra o Operário-PR, em casa, na Curuzu.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 2 PAYSANDU

CHAPECOENSE – Matheus Cavichioli; Mailton, Bruno Leonardo, Habraão e Mancha; Auremir (Rodrigo), Tárik, Rafael Carvalheira (Walterson), Thomás (Thayllon) e Giovanni Augusto (Marlone); Marcinho (Rubens). Técnico: Umberto Louzer.

PAYSANDU – Diogo Silva; Edílson Júnior (Michel Macedo), Wanderson, Quintana e Kevyn; João Vieira, Leandro Vilela (Bryan Borges) e Juninho (Netinho); Jean Dias (Val Soares), Nicolas e Esli Garcia (Edinho). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Marcinho, aos 15, Leandro Vilela, aos 44 minutos do primeiro tempo. Netinho, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Auremir, Thomás e Tárik (Chapecoense); Leandro Vilela (Paysandu).

ÁRBITRO – Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA – R$ 142.410,00.

PÚBLICO – 5.442 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).