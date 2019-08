Paysandu vence, encaminha classificação e rebaixa Luverdense na Série C

Não deu mesmo para o Luverdense evitar a sua queda à Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta noite de quinta-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), o time do Mato Grosso perdeu para o Paysandu por 3 a 1, na abertura da 17ª rodada da Série C, a penúltima da fase de classificação.

Com apenas uma vitória em 17 jogos, o Luverdense ficou em penúltimo lugar no Grupo B, com 13 pontos, e fará companhia ao já rebaixado Atlético-AC na quarta divisão nacional em 2020. Só uma vitória manteria o time da casa vivo na luta para se manter na Série C para o próximo ano. Do outro lado, o Paysandu deu um passo importante rumo às quartas de final, chegando aos 27 pontos e assumindo a segunda colocação do Grupo B.

O líder é o Juventude, também com 27 pontos, porém, com um jogo a menos. Completam o G4 (zona de classificação) dois clubes gaúchos, Ypiranga e São José-RS, com 25 pontos. Ainda estão na briga por vagas o Volta Redonda, quinto, com 24, e o Remo, sexto, com 23.

O Paysandu abriu 2 a 0 com gols de Caíque Oliveira e Tiago Bastos, este último em cobrança de falta. Tozin diminuiu para o Luverdense, que sofreu o terceiro gol depois com Nicolas, de cabeça.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, quando será disputada de forma completa a 18ª e última rodada da primeira fase da Série C, com todos os jogos às 18 horas. Fora de casa, o Luverdense encara o Atlético-AC, na Arena da Floresta, no duelo dos rebaixados. Já o Paysandu recebe o Remo, no Mangueirão, no clássico paraense.

Confira os jogos da 17.ª rodada da Série C:

Quinta-feira

Luverdense-MT 1 x 3 Paysandu

Sexta-feira

20h

Remo-PA x São José-RS

Sábado

16h

Tombense-MG x Atlético-AC

17h

Botafogo-PB x Náutico-PE

19h

Imperatriz-MA x Ferroviário-CE

19h15

ABC-RN x Sampaio Corrêa

Domingo

15h30

Ypiranga-RS x Boa-MG

16h

Confiança-SE x Treze-PB

18h

Santa Cruz x Globo-RN

Segunda-feira

20h

Volta Redonda x Juventude