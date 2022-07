Paysandu vence Confiança e se iguala ao Mirassol na ponta da Série C

O Paysandu segue na cola do Mirassol, brigando pela liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória apertada sobre o Confiança, por 1 a 0, o time paraense somou pontos importantes nesta 14.ª rodada. Com 26 pontos, é vice-líder, perdendo a liderança agora apenas pelo número de vitórias: 7 a 8. O time paulista, com os mesmos 26 pontos, ainda vai a campo no domingo, para enfrentar o Volta Redonda.

Dentro da Curuzu, em Belém (PA), o Paysandu só marcou seu gol no primeiro minuto do segundo tempo com Raí Lopes. Com isso, quebrou a série de dois empates. O Confiança segue com 14 pontos, preocupado com a zona de rebaixamento.

Quem aproveitou bem o fator campo foi o Figueirense, que goleou o Campinense por 4 a 0 no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), quebrando um jejum de oito jogos sem vencer. Com 22 pontos está em quinto lugar, enquanto o time paraibano segue com 12 pontos, em 18.º lugar.

Valeu também o fato de atuar em casa, no estádio Elzir Cabral, para o Ferroviário-CE, que fez 1 a 0 no Aparecidense-GO. Os cearenses quebram a série de seis derrotas consecutivas, foram aos 15 pontos e estão em 14.º lugar. O Aparecidense segue com 19 pontos, mas agora fora do G-8, em nono lugar.

No estádio Almeidão, na Paraíba, Botafogo-PB e Floresta-CE empataram por 1 a 1. Apesar do tropeço em casa, o time paraibano está em quarto lugar, com 22 pontos, deixando o Floresta em posição intermediária, 13.º, com 16 pontos.

Esta 14.ª rodada ainda terá cinco jogos no domingo e um na segunda-feira. O destaque fica para os times paulistas, no qual o Mirassol visita o Volta Redonda e o Botafogo-SP recebe o Ypiranga, em Ribeirão Preto.

MODO DE DISPUTA – Diferentemente de anos anteriores, a primeira fase da Série C é formada por grupo único com os 20 times, que se enfrentam apenas uma vez. Após 19 rodadas, os oito melhores avançam à segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados à Série D.

Confira os jogos da 14.ª rodada da Série C:

Sábado

Ferroviário-CE 1 x 0 Aparecidense-GO

Botafogo-PB 1 x 1 Floresta-CE

Figueirense-SC 4 x 0 Campinense-PB

Paysandu-PA 1 x 0 Confiança-SE

Domingo

11h – Botafogo-SP x Ypiranga-RS

15h – Altos-PI x Brasil-RS

17h – São José-RS x Vitória-BA

18h – Volta Redonda-RJ x Mirassol-SP

19h – Atlético-CE x Remo-PA

Segunda-feira

20h – ABC-RN x Manaus-AM