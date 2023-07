Paysandu vence clássico paraense e Volta Redonda goleia Amazonas na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 23:40 Compartilhe

O Paysandu venceu o Remo, nesta segunda-feira, por 1 a 0, em Belém (PA) e o Volta Redonda goleou o Amazonas por 5 a 1. Estes foram os dois jogos disputados nesta segunda-feira e que fecharam a 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

No Mangueirão, o Paysandu marcou com Mário Sérgio, cobrando pênalti no primeiro tempo, e contou ainda com um pênalti defendido pelo goleiro Matheus Nogueira em chute de Muriqui, na etapa final. O Paysandu, em alta, aparece em décimo lugar, com 18 pontos, deixando o Remo na zona de rebaixamento, com 13 pontos, em 17º lugar, há quatro jogos sem vencer.

No Estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda foi soberano sobre o ex-líder Amazonas, aplicando uma goleada por 5 a 1, de virada. O visitante abriu o placar com Sassá, artilheiro da competição com 13 gols, mas depois levou a virada. Os gols do time fluminense foram anotados por Douglas Skilo, Ítalo Carvalho (2), Wandson e Samuel Granada.

O Volta Redonda já aparece em quinto lugar, com 22 pontos. Apesar da queda de produção, o Amazonas ainda é vice-líder, com 24, um atrás do Operário-PR, que assumiu a ponta domingo, ao vencer por 1 a 0 o Floresta-CE.

Além de Operário-PR e Amazonas, completam o G-8 – zona de classificação, os seguintes times: Brusque-SC (23), Volta Redonda-RJ (22), Náutico-PE (22), Botafogo-PB (21), São Bernardo-SP (20) e São José-RS (21). Na zona de rebaixamento estão: Remo-PA (13), América-RN (13), Pouso Alegre-MG (12) e Altos-PI (12).

No próximo fim de semana será disputada a 14ª rodada de um total de 19 que vão definir os oito classificados à segunda fase e os quatro rebaixados à Série D, em 2024.

