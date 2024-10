Paysandu vence Chapecoense em duelo direto e volta a respirar contra a zona de rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 23:24 Para compartilhar:

O Paysandu voltou a abrir distância da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, no confronto que abriu a 31ª rodada, venceu por 2 a 0 o duelo direto contra a Chapecoense, no estádio da Curuzu, em Belém. Paulinho Boiá e Luan Freitas fizeram os gols do jogo, no qual os donos da casa atuaram todo o segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão do centroavante Nicolas.

Com o resultado, o Paysandu subiu para a 13ª colocação com 36 pontos. O CRB, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 33 pontos. A Chapecoense, por sua vez, que conheceu a sua segunda derrota seguida, aparece em 16º com 34.

Mesmo jogando fora de casa, foi a Chapecoense quem começou a partida em cima e chegou a assustar logo no primeiro lance com Thomás. Mas, aos poucos, o Paysandu equilibrou o duelo e passou a ter mais volume de jogo. Aos 22, quase abriu o placar em uma cabeçada de Nicolas, que Léo Vieira esticou inteiro para fazer a defesa.

Mas, depois de algumas tentativas, os donos da casa conseguiram abrir o placar aos 36 minutos. Robinho encontrou Paulinho Boiá livre na área, que chegou chutando forte, sem chances para o goleiro adversário, que só viu a bola morrer no fundo da rede.

Antes do final do primeiro tempo, o Paysandu acabou ficando com um jogador a menos após a expulsão de Nicolas por acertar o braço no rosto de um adversário. Mesmo assim, o duelo foi para o intervalo, com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta do intervalo, o Paysandu pareceu não sentir a desvantagem numérica em campo e mesmo com um jogador a menos, ampliou logo aos três minutos. Depois de uma cobrança de escanteio alçada à área, Luan Freitas completou para o gol.

A partir daí, a Chapecoense cresceu na partida e passou a buscar pelo menos o gol de honra. Além de ter parado algumas vezes em grandes defesas de Matheus Nogueira, o time visitante também acertou a trave em um chute de Neilton, aos 30 minutos. Nos momentos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o Paysandu venceu e festejou muito com sua torcida.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 32ª rodada. Dia 16, a Chapecoense recebe o Santos, na Arena Condá, às 20h. Já no dia 20, o Paysandu visita o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, às 11h.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 0 CHAPECOENSE

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Edilson (Kevyn), Wanderson, Lucas Maia e Bryan Borges; Netinho (Ruan Ribeiro), João Vieira e Robinho (Luan Freitas); Borasi (Matheus Trindade), Jean Dias (Paulinho Bóia) e Nicolas. Técnico: Márcio Fernandes.

CHAPECOENSE – Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, Jhonnathan (Marlone) e Walter Clar (Kelvyn); Tárik, Foguinho (Marcelo Jr.), Thomás (Neilton), Rafael Carvalheira e Italo (Jenison); Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Paulinho Boiá, aos 40 minutos do primeiro tempo, e Luan Freitas, aos três minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – João Vieira, Lucas Maia, Matheus Nogueira, Netinho e Robinho (Paysandu) e Eduardo Doma, Foguinho, Mário Sérgio e Thomás (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO – Nicolas (Paysandu).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio da Curuzu, em Belém (PA).