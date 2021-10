Paysandu-PA e Botafogo-PB empatam e seguem sem vencer na 2ª fase da Série C

Não foi desta vez que Paysandu-PA e Botafogo-PB venceram na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C – a terceira divisão nacional. Os times empataram sem gols nesta segunda-feira, no estádio da Curuzu, em Belém, pela segunda rodada do Grupo C.

Foi o segundo empate em dois jogos do Paysandu. Curiosamente, ambos por 0 a 0. O time paraense é o terceiro colocado da chave, com dois pontos. Já o Botafogo-PB, que havia estreado com derrota, somou o primeiro ponto, mas segue na última colocação.

Quem lidera o Grupo C é o Criciúma-SC, que no domingo venceu o Ituano por 2 a 0, no interior de São Paulo, e chegou aos quatro pontos. O time paulista caiu para o segundo lugar, com três.

Em campo, Paysandu e Botafogo-PB fizeram uma partida sem grandes oportunidades de gol. No segundo tempo, os paraibanos chegaram a balançar as redes com Welton, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado pela arbitragem. Placar justo pelo as equipes apresentaram.

Nesta fase, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais e, consequentemente, ficam com o acesso à Série B de 2022.

Confira a 2.ª rodada da 2.ª fase da Série C do Brasileiro:

Sábado

Tombense-MG 2 x 2 Manaus-AM

Novorizontino-SP 1 x 0 Tombense-MG

Domingo

Ituano-SP 0 x 2 Criciúma-SC

Segunda-feira

Paysandu-PA 0 x 0 Botafogo-PB







