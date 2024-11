Paysandu faz 1 a 0, garante permanência na Série B e rebaixa o Brusque para a Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 23:24 Para compartilhar:

O Paysandu venceu o Brusque pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta segunda-feira, na Curuzu, em Belém (PA), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com um gol de Esli Garcia, o time da casa respirou na reta final e empurrou o adversário para a Série C da próxima temporada.

Esta vitória deixou o Paysandu com 46 pontos e garantiu a permanência na Série B, abrindo oito pontos da Ponte Preta (38), primeiro time do Z-4 faltando duas rodadas para o fim. O Brusque manteve os 33 pontos e foi o primeiro rebaixado da competição. Pode chegar aos 39 pontos, se igualando ao CRB, porém, só chegaria a nove vitórias contra 10 do time alagoano.

No primeiro tempo, os times fizeram um jogo quente, preso no meio e com poucas oportunidades claras de gol. A primeira chance foi do Paysandu. Aos oito minutos, Borasi tentou de fora da área, mas o goleiro Matheus Nogueira defendeu sem dificuldades. Aos 10, o Brusque assustou com Keké, que chegou a balançar as redes, mas estava em posição de impedimento.

Em busca do primeiro gol, Diego Mathias invadiu a área do Paysandu e chutou, mas o goleiro Matheus Nogueira, do time paraense, manteve o placar em branco.

O segundo tempo seguiu com as características da etapa inicial. Os times tinham dificuldades de criar jogadas perigosas e o jogo ficou preso no setor do meio de campo. Aos 29 minutos, Netinho tentou de falta e mandou na barreira, na sobra, Bryan Borges exigiu mais uma defesa do goleiro do Brusque.

O único gol saiu aos 35 minutos, quando Esli Garcia, que saiu do banco, aproveitou passe de Borasi para finalizar de esquerda e dar tranquilidade ao time da casa. Em princípio, a posição do Eslí suscitou dúvidas, porém, o gol acabou sendo validado pelo VAR.

Sobrando no jogo, os paraenses quase fizeram o segundo. Aos 43, Borasi recebeu na frente do goleiro, mas não conseguiu acertar o gol. Sem se importar com a festa da torcida, o Brusque se lançou ao ataque, mas não teve efetividade para evitar a derrota na Curuzu e o novo rebaixamento para a Série C, de onde veio ano passado.

Com permanência definida, o Paysandu enfrenta o Novorizontino, no próximo sábado, às 17h, em Novo Horizonte (SP), e encerra a temporada em casa, contra o Vila Nova. O Brusque joga no domingo, às 11h, contra o Guarani, no estádio Augusto Bauer. O time catarinense termina a temporada diante do América-MG, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 0 BRUSQUE

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Edílson Júnior (Kevyn), Wanderson, Quintana (Carlão) e Bryan Borges; Luan Freitas (Netinho), João Vieira e Robinho (Jean Dias); Paulinho Bóia, Ruan Ribeiro (Esli García) e Borasi. Técnico Márcio Fernandes.

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Gabriel Pinheiro, Ianson, Wallace e Jhan Torres (Luiz Henrique); Rodolfo Potiguar (Guilherme Queiroz), Paulinho (Dionísio) e Augustín González (Diego Tavares); Diego Mathias (Marcos Serrato), Rodrigo Pollero e Keké. Técnico: Marcelo Cabo.

GOL – Esli Garcia, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Edílson Júnior (Paysandu); Gabriel Pinheiro (Brusque).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio da Curuzu, em Belém (PA).