Paysandu empata no fim, complica Vila Nova e abre vantagem da zona de rebaixamento da Série B

O Vila Nova perdeu uma grande chance de abrir vantagem no G-4 – zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, dando sequência à 19ª rodada, o time goiano recebeu o Paysandu, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), e com um gol nos acréscimos, cedeu o empate por 2 a 2 ao visitante.

Com o resultado, o Vila Nova foi a 30 pontos e saltou para a quarta colocação da tabela de classificação, com a mesma pontuação do América-MG, primeiro time fora da zona de acesso. O time goiano leva vantagem no número de vitórias: 8 a 7. Já o time paraense chegou a 24 e no 14° lugar, cinco acima da Chapecoense, primeiro time na zona de rebaixamento.

O duelo teve emoção desde o apito inicial. Logo nos primeiros segundos, Paulinho Boia arriscou de fora da área e contou com uma grande falha de Dênis Júnior para abrir o placar para o Paysandu. Aos 13 minutos, foi a vez de Ruan Ribeiro chegar novamente com perigo, mas parou no goleiro goiano.

Entretanto, a resposta do Vila Nova foi certeira. Aos 18, Júnior Todinho aproveitou o rebote da defesa paraense e mandou para o fundo do gol, igualando o marcador. O time da casa voltou a chegar com perigo aos 46, quando Igor Henrique mandou de cabeça, mas errou a mira e o jogo foi para o intervalo empatado.

E na volta para o segundo tempo, o Paysandu provou do mesmo veneno. Logo no minuto inicial, Alesson venceu a marcação adversária e virou para o Vila Nova, em 20 segundos. O jogo então esfriou, mas o time da casa seguiu dominante. O time goiano quase fez mais um novamente aos 32, quando Rhuan bateu colocado e acertou a trave.

Mas quando parecia que o jogo caminhava para uma vitória mandante, aos 49, Robinho cruzou na cabeça de Lucas Maia, que selou o empate do Paysandu.

As equipes voltam a campo em dias diferentes. Pela 20ª rodada, o Paysandu volta a Curuzu para encarar o Santos, às 20h. Já na segunda-feira (dia 12), o Vila Nova vai até o Brinco de Ouro, em Campinas, quando enfrenta o Guarani.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 2 PAYSANDU

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf, Cristiano e Igor Henrique (Luciano Naninho); Júnior Todinho (Juan Christian), Henrique Almeida (Deni Junior) e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

PAYSANDU – Diogo Silva; Edílson, Carlão, Lucas Maia e Kevyn; Leandro Vilela (Matheus Trindade), João Vieira (Netinho) e Juan Cazares (Robinho); Paulinho Boia (Esli García), Jean Dias (Borasi) e Ruan Ribeiro. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Paulinho Bóia a um e Júnior Todinho aos 18 minutos do primeiro tempo. Alesson a um e Lucas Maia aos 49 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Henrique Almeida (Vila Nova); Cazares, João Vieira, Leandro Vilela, Carlão, Paulinho Bóia, Kevyn, Robinho (Paysandu).

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA – R$ 105.900,00.

PÚBLICO – 6.663 torcedores.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).