Paysandu empata com o Volta Redonda e continua fora do G4 da Série C

O Paysandu perdeu uma grande oportunidade de voltar ao G4 da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe entrou em campo nesta segunda-feira precisando de uma vitória, mas não saiu de um empate sem gols com o Volta Redonda, no Mangueirão, em jogo que encerrou a 13ª rodada do Grupo B.

Durante o fim de semana, o terceiro colocado Juventude, com 20 pontos, e o quarto Remo, com 19, tropeçaram e colaboraram para a construção de um cenário favorável ao Paysandu. Com o resultado desta segunda, no entanto, o time do técnico Hélio dos Anjos não saiu da quinta colocação, com os mesmos 19 pontos do Remo, mas em desvantagem no saldo de gols.

A equipe paraense poderia ter subido para o segundo lugar, que pertence justamente ao Volta Redonda, agora com 22 pontos, dois abaixo do líder São José-RS. O time fluminense não perde há cinco rodadas, com três vitórias e dois empates.

O Volta Redonda volta a campo no próximo domingo, quando receberá o Luverdense no Raulino de Oliveira, a partir das 16 horas. O Paysandu vai jogar novamente em uma segunda-feira, dia 29, em duelo contra o Boa, às 20 horas, no Mangueirão.