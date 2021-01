Paysandu empata com o Londrina e garante acesso na Série C se vencer o Remo

A disputa pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série C continua equilibrada e indefinida. Londrina e Paysandu empataram sem gols, nesta segunda-feira, no Estádio do Café, no norte do Paraná, no fechamento da quarta rodada da segunda fase. O resultado foi melhor para o time paraense, com sete pontos dentro do Grupo D, a mesma pontuação do rival Remo. E se vencer seu próximo compromisso, se garante na Série B da temporada 2021.

Na rodada anterior, em Belém, o Paysandu tinha vencido o Londrina, por 3 a 2. Dessa vez, o duelo foi bem mais truncado, com os times praticamente não criando nenhuma chance real de gol na primeira etapa. No segundo tempo, o Londrina ainda tentou ir ao ataque, ganhou mais força com alguns substituições e criou duas oportunidades defendidas pelo goleiro Paulo Ricardo.

A vantagem do Remo é que detém melhor saldo de gols do que o Paysandu – 2 a 0 – e fica na liderança. O Londrina, com cinco pontos, é terceiro colocado, seguido pelo Ypiranga com três. Agora só restam mais duas rodadas para definir os dois primeiros colocados e que serão os semifinalistas, garantindo o acesso para a Série B em 2021.

Na penúltima rodada, no próximo fim de semana, o Mangueirão vai ser palco do clássico entre Remo e Paysandu. No primeiro turno, o Remo venceu por 3 a 1. O Londrina vai receber o Ypiranga.

O Grupo C também está equilibrado. O Brusque lidera com seis pontos, seguido por Ituano e Santa Cruz com cinco e Vila Nova com quatro. Na quinta rodada, o Vila Nova recebe o Santa Cruz, enquanto o Brusque, em Santa Catarina, vai enfrentar o Ituano.

Confira os resultados da 4.ª rodada:

SÁBADO

Vila Nova 0 x 3 Bruque

DOMINGO

Santa Cruz 1 x 1 Ituano

Ypiranga-RS 2 x 1 Remo

SEGUNDA-FEIRA

Londrina 0 x 0 Paysandu

