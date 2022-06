Paysandu empata com Brasil-RS e deixa Mirassol na liderança da Série C

O Paysandu voltou a vacilar na sua luta pela liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste domingo à noite apenas empatou por 1 a 1 com o Brasil-RS, mesmo atuando dentro da Curuzu, em Belém (PA), considerado um verdadeiro caldeirão. Com isso, o time paraense segue na vice-liderança e ainda atrás do Mirassol, que não participou desta 12ª rodada.

O objetivo do Paysandu era vencer para superar o Mirassol, com 23 pontos, e que teve seu jogo com o Botafogo-PB adiado para dia 3 de agosto, devido às festas juninas na Paraíba. O Papão tem 22 pontos, mesma pontuação do ABC, em terceiro por ter menor saldo de gols: 6 a 10. O time gaúcho, com 10 pontos, é penúltimo colocado.





Em Ribeirão Preto (SP) pela manhã, o Botafogo-SP venceu por 1 a 0 o Manaus. Esta foi a primeira vitória do técnico Paulo Baier sob o comando do time paulista. De outro lado, Evaristo Piza perdeu o emprego no time amazonense após a derrota. Ambos têm 17 pontos, porém, seguem fora do G-8 zona de classificação. O Botafogo é 10º e o Manaus é 11º.

O destaque ficou para a vitória do Aparecidense-GO sobre o Volta Redonda, por 3 a 0, mesmo atuando em território fluminense. O time goiano já tinha batido o Paysandu, por 1 a 0, na rodada anterior e agora parece com 18 pontos, sem sexto lugar. O Voltaço, com 17, é nono.

No duelo cearense, o Ferroviário-CE sofreu sua quinta rodada consecutiva ao cair diante do Floresta-CE, por 2 a 0, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O vencedor tem 14 pontos, em 14º, uma posição na frente do Ferroviário-CE, com 12. Outro time em alta é o São José-RS, que, em casa, venceu por 2 a 1 o Campinense-PB, atingindo 19 pontos, em quinto lugar. O time de Campina Grande-PB ainda se mantém em quarto lugar, com 20 pontos.

O Ypiranga-RS aparece em oitavo lugar, com 18 pontos, depois de segurar o empate sem gols com o Atlético-CE, lanterna com 10 pontos e que atuou como mandante, na cidade de Horizonte (CE).

A rodada ainda terá mais dois jogos. Um nesta segunda-feira, entre Figueirense e Remo no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 20h e o duelo entre Botafogo-PB e Mirassol, que foi adiado para o começo de agosto, por conta das tradicionais festas juninas na Paraíba.

Confira os jogos da 12ª rodada da Série C:

Sábado

ABC-RN 0 x 0 Confiança-SE

Altos-PI 0 x 0 Vitória-BA

Domingo

Botafogo-SP 1 x 0 Manaus-AM

Atlético-CE 0 x 0 Ypiranga-RS

São José-RS 2 x 1 Campinense-PB

Ferroviário-CE 0 x 2 Floresta-CE

Volta Redonda-RJ 0 x 3 Aparecidense-GO

Paysandu-PA 1 x 1 Brasil-RS

Segunda-feira

20h

Figueirense-SC x Remo-PA

Dia 03/08 – 21h30

Botafogo-PB x Mirassol-SP