Paysandu e Avaí empatam sem gols e seguem sem vencer na Série B

Na abertura da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Paysandu e Avaí não conseguiram balançar as redes e ficaram no zero a zero na Curuzu, em Belém (PA), nesta sexta-feira. Mesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, o time catarinense pecou nas finalizações e segue sem marcar um gol na competição.

Com um ponto para cada, o Paysandu soma dois. Já o Avaí conquistou seu primeiro ponto e terminará a rodada na zona de rebaixamento.

O duelo começou feio, com os times tendo dificuldade para finalizar ao gol. O Avaí era mais solto em campo e tinha as jogadas de linha de fundo como estratégia. Após cruzamento, Giovanni livre de marcação, isolou, mostrando o motivo do time ainda não ter marcado na competição.

O Paysandu era desorganizado em campo, além de deixar espaços, mal conseguia chegar na área. Os donos da casa só conseguiram equilibrar a ação na reta final e quase marcaram. Leandro Vilela pegou o rebote, mas Quintana tirou quase em cima linha.

A segunda etapa começou mais agitada. Logo com 10 minutos, William Pottker disparou e foi derrubado por Quintana, que foi expulso direto, deixando o Paysandu com um jogador a menos. Na cobrança de falta, Pedro Castro acertou a rede, mas pelo lado de fora.

Em vantagem numérica, o Avaí se lançou ao ataque, porém seguiu errando na hora de finalizar. Jean Lucas recebeu cara a cara com o goleiro, mas chutou fraco. Na reta final, os donos da casa se fecharam na defesa e mesmo sem a bola, conseguiram ditar o ritmo, segurando o empate até o fim.

O Paysandu volta a campo somente no próximo fim de semana, quando visita o Mirassol, no domingo (12), às 16 horas, no interior paulista. Um dia antes, no sábado (11), o Avaí recebe o Coritiba, às 11 horas, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 0 AVAÍ

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Edílson (Michel Macedo), Quintana, Wanderson e Kevyn; João Vieira (Fraga), Leandro Vilela e Val Soares (Juninho); Edinho (Esli García), Nicolas e Jean Dias (Luan Freitas). Técnico: Hélio dos Anjos.

AVAÍ – César; Alan Costa, Tiago Pagnussat e Thales Oleques; Mário Sérgio, Judson (Poveda), Pedro Castro (Ronaldo Henrique) e Willian Maranhão (Zé Ricardo); Giovanni (Jean Lucas), William Pottker e Maurício Garcez (Pedrinho). Técnico: Marquinhos Santos (interino).

CARTÕES AMARELOS – Jean Dias, Leandro Vilela, Luan Freitas e Nicolas (Paysandu); Garcez (Avaí).

CARTÃO VERMELHO – Quintana (Paysandu).

ÁRBITRO – Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis

LOCAL – Curuzu, em Belém (PA).