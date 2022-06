Paysandu conquista 3ª vitória seguida e chega à vice-liderança da Série C

Quatro jogos deram sequência às disputas da nona rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. Destaque para o Paysandu que engatou a terceira vitória seguida e assumiu a vice-liderança da competição, ficando atrás apenas do Mirassol.

Fora de casa, o Paysandu visitou e venceu o Ferroviário, por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com o resultado, o time paraense foi aos 18 pontos na segunda colocação, dois atrás do líder Mirassol-SP, com 20. Já o rival cearense perdeu a segunda partida seguida e agora aparece em 11.º, com 12.





O Vitória, por sua vez, que também tinha a chance de embalar o terceiro resultado positivo seguido, acabou derrotado pelo Volta Redonda, em pleno Estádio Barradão, também por 2 a 1. A derrota mantém o time baiano na parte intermediária da tabela com dez pontos, em 13.º. Os cariocas foram a 13 e são sexto colocado.

Outro time que entrou no G-8 foi o São José-RS. Fora de casa, no estádio Aníbal Toledo, o time gaúcho venceu a Aparecidense, por 2 a 1 e chegou a quatro jogos de invencibilidade, aparecendo agora em oitavo, com 13. O rival está próximo da zona de rebaixamento com nove pontos.

Manaus e Altos ficaram no 0 a 0 no Estádio da Colina. O time manauara é o nono com 13 e o piauiense segue na zona de rebaixamento, em 19.º, com sete.

TEM MAIS – A nona rodada será encerrada com um jogo na noite de segunda-feira. O Remo recebe o Campinense-PB, no Estádio Baenão, em Belém, às 20h.

Diferentemente de anos anteriores, a primeira fase da Série C é formada por grupo único com os 20 times, que se enfrentam apenas uma vez. Após 19 rodadas, os oito melhores avançam à segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados à Série D.

Confira os resultados da 9.ª rodada:

Sexta-feira

Floresta-CE 2 x 3 Atlético-CE

Sábado

Ypiranga-RS 3 x 3 Figueirense-SC

Botafogo-PB 0 x 0 ABC-RN

Confiança-SE 2 x 1 Botafogo-SP

Mirassol-SP 2 x 0 Brasil-RS

Domingo

Vitória-BA 1 x 2 Volta Redonda-RJ

Manaus-AM 0 x 0 Altos-PI

Aparecidense-GO 1 x 2 São José-RS

Ferroviário-CE 1 x 2 Paysandu-PA

Segunda-feira

20h

Remo-PA x Campinense-PB