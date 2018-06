Paysandu bate Boa e sobe para a terceira colocação da Série B

O Paysandu voltou a figurar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time paraense recebeu o Boa na Curuzu e venceu por 2 a 0, com dois gols do artilheiro Cassiano, no duelo válido pela oitava rodada.

Com a vitória, o Paysandu chegou aos 15 pontos, assumindo a terceira posição. A rodada ainda terá mais quatro jogos, mas nenhuma equipe pode ultrapassar os paraenses.O Boa, com apenas quatro pontos, é o penúltimo colocado acima apenas do Goiás, que tem dois pontos a menos, mas ainda joga com o rival Atlético-GO no sábado.

O Paysandu começou com tudo e já abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo. Thomaz fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça do centroavante Cassiano, que só escorou para o fundo do gol.

O Boa tentou responder na sequência, mas desperdiçou a chance de empatar com finalizações ruins de William Barbio e Machado. Na sequência, aos 36 minutos, Cassiano não perdoou e ampliou a vantagem dos mandantes. Dessa vez, o atacante dominou dentro da área e, sem deixar a bola cair, finalizou no canto do goleiro Fabrício.

Na segunda etapa, o Paysandu apenas administrou a boa vantagem e trabalhou a bola sem se expor muito. O Boa ainda tentava acelerar o jogo, mas não tinha qualidade para chegar com perigo ao gol adversário.

No lance de maior perigo na etapa final, já aos 46 minutos, a bola sobrou nos pés de Cassiano na entrada da área e o centroavante teve a chance de marcar seu terceiro gol no jogo, mas acertou o travessão.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela nona rodada da Série B. O Paysandu visita o Criciúma, no Heriberto Hulse, enquanto o Boa recebe o São Bento no Estádio do Melão, em Varginha.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 0 BOA

PAYSANDU – Renan Rocha; Edimar, Diego Ivo e Douglas Mendes; Matheus Silva (Maicon Silva), Renato Augusto, Alan Calbergue (Luís Cáceres) e Carlinhos; Mike (Claudinho), Cassiano e Thomaz. Técnico: Dado Cavalcanti.

BOA – Fabrício; Erick, Gustavo Geladeira, Caíque e Elivélton; Amaral, Machado (Genesis), Thallyson (Leandro Canhoto) e Alyson; William Barbio (Bruno Tubarão) e Douglas Baggio. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Cassiano, aos 4 e aos 36 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus (PA).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Silva e Mike (Paysandu); Elivélton (Boa).

RENDA – R$ 73.700,00.

PÚBLICO – 4.881 pagantes (6.201 no total).

LOCAL – Estádio da Curuzu, em Belém (PA).