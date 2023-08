Pavinatto nega que foi demitido da Jovem Pan por causa de desembargador: ‘É mentira’

No dia 22 de agosto, o jornalista Tiago Pavinatto foi demitido da ‘Jovem Pan’, onde apresentava o programa ‘Linha de Frente’ e era comentarista de ‘Os Pingos nos Is’. A demissão aconteceu devido Pavinatto se recusar a pedir desculpas ao desembargador Airton Vieira, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), após chamá-lo de “vagabundo e tarado” durante uma atração.

As ofensas de Pavinatto contra o desembargador foram proferidas na segunda-feira, 21. O xingamento do apresentador aconteceu logo após uma decisão que inocentou um acusado de estupro contra uma menina de 13 anos.

Após a declaração do comunicador, a direção da Jovem Pan pediu para que ele se desculpasse, o que acabou não acontecendo. Além de não atender ao pedido da empresa, Pavinatto ainda se exaltou ao comentar o episódio.

“A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Airton Vieira e eu não vou fazer. E eu deixo claro aqui: eu não vou fazer uma retratação para uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo, e ainda chama a vítima, de 13 anos de idade, de vagabunda”, começou Pavinatto.

“Eu me nego a fazer. Estou sendo cobrado insistentemente a me retratar. Eu não vou fazer, me desculpem. Não tem mais clima. Falar de criança acaba comigo. Espero que amanhã eu volte pra cá”, finalizou.

Pavinatto nega o motivo de sua demissão

Com exclusividade à IstoÉ Gente, Tiago Pavinatto nega que tenha sido mando embora da Jovem Pan. Ele afirma que pediu demissão da emissora, pois não irá se desculpar com o desembargador que absolveu um pedófilo.

Essa foi uma imposição do chefe de jornalismo do canal, André Ramos, que não foi acatada por Pavinato que achou inadmissível ter que pedir perdão a uma pessoa que ganha dinheiro público para livrar um pedófilo.

“É um absurdo um desembargador livrar da cadeia um pedófilo sem vergonha, e ainda chamar uma criança de 13 anos, a vítima de vagabunda. Não vou pedir desculpas mesmo. Por isso preferi pedir demissão. Mas fiquei sabendo que a própria JP (Jovem Pan) vazou para alguns jornalistas que eu seria demitido, isso é mentira!”, disse Pavinatto.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que Tiago Pavinato tem atritos com o diretor de jornalismo do canal. Fontes dizem que os dois nunca se bicaram – e que Ramos persegue o apresentador desde que entrou na emissora.

A nossa reportagem entrou em contato com a Jovem Pan para saber se a empresa gostaria de se pronunciar sobre as declarações de Pavinatto, mas até o fechamento desta matéria não tivemos retorno.

Quem é Tiago Pavinatto?