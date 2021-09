Pavilhão da Itália é premiado na Expo 2020

ROMA, 30 SET (ANSA) – O Pavilhão da Itália na Expo 2020, que terá a cerimônia de abertura nesta quinta-feira (30), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU) , recebeu o prêmio de “Melhor Projeto de Negócios” do Construction Innovation Awards.

O projeto arquitetônico foi assinado por Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e pela F&M Engenharia e será aberto ao público em geral nesta sexta-feira (1º).

A construção do Pavilhão tem um arquitetura pensada para colocar em destaque a criatividade e a inovação conforme o lema oficial da participação italiana na Expo 2020: “A Beleza que une as pessoas”. A obra tem a contribuição de diversas empresas parceiras de todos os tamanhos, que forneceram os itens para a construção, desde materiais até a tecnologia utilizadas.

A cidade de Veneza será a protagonista na primeira semana temática, que será dedicada às “Mudanças Climáticas e Biodiversidade”. O Pavilhão terá diversos debates sobre a cidade lagunar, vista como um laboratório e um modelo internacional para o combate aos efeitos das mudanças climáticas e a promoção de métodos inovadores para a transição ambiental, inovação cultural e também social.

A cerimônia de abertura ocorre para convidados e será transmitida de maneira online a partir das 19h30 (12h30 no horário de Brasília) nesta quinta-feira, em evento que contará com a participação do tenor italiano Andrea Bocelli, das cantoras Andra Day, Angelique Kidjo e Ellie Goulding e do pianista Lang Lang.

Adiada em um ano por conta da pandemia de Covid-19, a Expo 2020 Dubai é a primeira Exposição Mundial a ser realizada no Oriente Médio e a primeira a ocorrer em um país árabe. (ANSA).

