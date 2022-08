Pavarotti ganha estrela na Calçada da Fama de Los Angeles

admin3 24/08/2022 - 19:09 Compartilhe

NOVA YORK, 24 AGO (ANSA) – O tenor italiano Luciano Pavarotti (1935-2007) recebeu uma homenagem póstuma nesta quarta-feira (24) e ganhou uma estrela na Calçada da Fama, em Los Angeles. O artista tem a estrela nº 2.730, que fica próxima as de Sydney Poitier, Stan Lee, Ennio Morricone e Lina Wertmuller.

A cerimônia, que ocorre a poucos dias da morte do tenor completar 25 anos, no próximo dia 6 de setembro, contou com uma homenagem da filha Cristina, que falou em nome de todos os familiares, e do diretor da Ópera de Los Angeles, James Conlon.

“Se penso no meu pai, também nas estradas que ele abriu e as muitas emoções dadas e recebidas, eu sinto até um pouco de vertigem”, disse Cristina. A filha ainda lembrou que seu pai “quando estava feliz – mas também cansado e com fome, e às vezes ainda com o figurino usado na apresentação, – ficava por horas a dar autógrafos só para que nenhum admirador ficasse triste”.

Já Conlon lembrou que Pavarotti era um artista que “assumia riscos” em uma época que ninguém fazia isso, como quando, em 1990, “cantou ‘Nessun Dorma’ na Copa do Mundo e aquela música acabou tornando-se a sua interpretação mais conhecida”.

Além da homenagem, a partir desta quinta-feira (25), estará disponível no Museu do Grammy um espaço dedicado ao tenor italiano, que contará com vídeos com apresentações, figurinos utilizados e vários itens importantes na carreira dele. (ANSA).