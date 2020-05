Pavão, produtor do cantor Mumuzinho, morre de covid-19

O produtor de Mumuzinho, João Paulo, morreu vítima da covid-19 na quarta-feira, dia 27, em Fortaleza. Pavão, como era conhecido, foi internado com problemas respiratórios na capital cearense e não resistiu. “Hoje me despeço de um grande amigo que acaba de partir. Acho que ainda não consigo acreditar que você se foi”, afirmou Mumuzinho pelo Instagram.

“Meu coração está de luto, fico aqui com as nossas melhores lembranças. Rezarei sempre para você, meu amigo, para que Deus lhe proteja aí em cima. Obrigado por todos esses anos juntos. Descanse em paz”, completou o pagodeiro.

No fim de abril, Mumuzinho sentiu febre, um quadro de pneumonia e também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ele ficou internado por pouco menos de uma semana e se curou. Na ocasião, ele tranquilizou seu público pelo Instagram. “Acabei de chegar em casa, eu tive alta e estou bem. Obrigado pelas orações e obrigado por tudo. Quantas pessoas orando pela a minha vida. Obrigado, hospital Vitória, e a todos os profissionais da saúde que cuidaram de mim. Agora eu vou me cuidar e descansar. Fiquem com Deus.”