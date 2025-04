Paulo Zulu sofre derrame ocular após incidente com o filho

Paulo Zulu, 62 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 14, para relatar ter sofrido um derrame ocular e contou ter sido causado por uma situação inesperada com o caçula, Kiron, de apenas três aninhos. Ele fez uma reflexão sobre como pequenos acontecimentos do cotidiano podem mudar, em questão de minutos, nossa expectativa para os próximos momentos.

Em vídeo publicado no instagram, o modelo e ator mostrou o olho vermelho, resultado do incidente, e detalhou como tudo aconteceu. Ele contou que tinha trabalho programado para os próximos dias, mas que precisou adiar.

“Olá, pessoal! Tudo bem? Aconteceu uma coisa comigo muito engraçada. Sexta-feira [11], voltando com meu filho do jiu-jítsu, e falando sobre amor, ele falou que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima. Ele tem a cadeirinha na frente da minha bicicleta e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto, olha o que aconteceu”, começou ele na publicação no Feed.

“Ficou um derrame dentro do meu olho. Mas não afetou minha visão. Tadinho, ele ficou mal, mas isso acontece”, lamentou ele, tranquilizando os fãs sobre seu estado de saúde.

A agenda profissional do ator precisou ser alterada devido ao problema. Ele aproveitou para refletir sobre as mudanças repentinas na programação cotidiana.

“O único chato é que eu tinha um trabalho para fazer amanhã e um outro para o fim de semana, mas faz parte ter que adiar agora. É isso… Só um comentário para a gente ver que um segundo é o suficiente para mudar toda a nossa logística e toda a nossa expectativa do que a gente queria fazer da vida. Por isso que é importante estar saudável e bem para poder sempre ultrapassar esses limites do inevitável. Bom dia!”, concluiu ele no vídeo.

Já na legenda, o artista deixou o alerta: “Bom dia, o inesperado pode acontecer, uma reflexão de como a vida tem sua própria regra, mas vamos que a vida não para”, escreveu ele.