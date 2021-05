Paulo Zulu posa com o filho recém-nascido e se declara: ‘Muito amor’

Na manhã desta sexta-feira (21), Paulo Zulu usou a sua rede social para se derreter para o filho recém-nascido Kiron, fruto do relacionamento com a modelo Elaine Quisinski. No Instagram, ele apareceu com o herdeiro no coloco e escreveu na legenda da foto: “Muito amor”.

O post rendeu muitos elogios por parte dos seguidores de Zulu, que comentaram: “Que fofura”, disse um internauta”. “Parabéns pelo filhos”, deixou outro.

Além de Kiron, Zulu também é pai de Patrick, de 18 anos, e de Derek, de 16, de seu primeiro casamento com Cassiana Mallmann.

Veja a publicação de Paulo Zulu:

Instagram will load in the frontend.

Veja também