Paulo Wanderley toma posse como presidente e inicia novo mandato à frente do COB

Após vencer a eleição do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em dezembro de 2020, Paulo Wanderley Teixeira e Marco Antônio La Porta Júnior tomaram posse e iniciaram seus novos mandatos como presidente e vice da entidade, respectivamente, para o ciclo 2021-2024. A solenidade ocorreu nesta terça-feira por meio de Assembleia Geral Extraordinária virtual, devido ao cenário atual de pandemia do novo coronavírus.

“Criamos, executamos e implementamos muitos projetos desde outubro de 2017. Nossa gestão sempre foi baseada na transparência, na austeridade e na meritocracia. Agora ainda vamos acrescentar outros dois pilares: a excelência e a competência. É assim que daremos sequência ao trabalho, com a parceria fundamental das Confederações, da Comissão de Atletas, da Secretaria Especial do Esporte, dos clubes e de todos que compõem a cadeia produtiva do esporte olímpico brasileiro. Eu pratico o protagonismo de todos. Somos uma corrente, e cada elo é importante”, disse Paulo Wanderley, que foi empossado pelo presidente da Comissão de Atletas do COB, o ex-judoca Tiago Camilo.

Para este ciclo, Paulo Wanderley pretende ampliar o programa GET (Gestão, Ética e Transparência), incluindo as confederações que integram os Jogos Pan-Americanos; revisar os critérios de distribuição dos recursos das loterias, com participação das confederações; prestar apoio administrativo, financeiro e jurídico para atender às necessidades da Comissão de Atletas; seguir investindo no Programa de Preparação Olímpica (PPO); aumentar os recursos destinados à área de Desenvolvimento Esportivo; e criar o programa Mulher no Esporte Olímpico, com projetos voltados exclusivamente ao segmento feminino.

“Hoje é um novo começo. Reitero a importância da unidade de toda a cadeia esportiva, pois sem união não se chega a lugar algum. E o nosso único objetivo deve ser: a melhoria do esporte olímpico brasileiro, com o COB na condução deste processo”, afirmou Paulo Wanderley, que será o primeiro presidente na história a comandar o COB em duas edições dos Jogos Olímpicos de Verão no mesmo mandato.

O primeiro deles começará em 23 de julho deste ano, em Tóquio, no Japão, marcando o início de uma série de desafios esportivos que esta gestão terá pela frente até o final de 2024.

“Agradeço a confiança do Paulo Wanderley, que muito me honrou com o convite para ser vice neste quadriênio bastante desafiador. Teremos três Jogos Olímpicos em quatro anos, fora Jogos Pan-Americanos e Sul-Americanos. Começamos com Tóquio, neste cenário de incerteza, e com muitos eventos em sequência. Pode ser desafiador, mas juntos estaremos prontos para representar o Brasil da melhor forma possível”, disse Marco La Porta.

A Assembleia ficou marcada também pela posse dos novos integrantes do Conselho de Administração e da Comissão de Atletas, órgãos essenciais para uma melhor governança da entidade. Ele será composto neste quadriênio pelos seguintes membros: José Luiz Vasconcellos (CBC), Karl Anders Ivar Pettersson (CBDN), Matheus Figueiredo (CBDG), Raphael Nishimura (ABEE), Alberto Cavalcanti Maciel Junior (CBTKD), Silvio Acácio Borges (CBJ), Ernesto Teixeira Pitanga (CBTri) e Ricardo Leyser Gonçalves, sendo este último membro independente, isto é, sem vínculo com as Confederação Brasileiras Olímpicas.

Já os 25 integrantes que compõem a Comissão de Atletas serão: Poliana Okimoto (desportos aquáticos), Yane Marques (pentatlo moderno), Duda Amorim (handebol), Adriana Aparecida (atletismo), Baby Futuro (rúgbi), Fernanda Nunes (remo), Iziane Castro (basquete), Bárbara Seixas (vôlei), Isabel Swan (vela), Ana Sátila (canoagem), Diogo Silva (tae kwon do), Gustavo Guimarães (desportos aquáticos), Rodrigo Santana (vôlei), Fabiano Peçanha (atletismo), Thiagus Petrus (handebol), Lucas Duque (rúgbi), Francisco Barretto (ginástica), Edson Bindilatti (desportos no gelo), Juan Nogueira (boxe), Arthur Zanetti (ginástica), Emerson Duarte (tiro esportivo), Hortência Marcari (basquete), Jefferson Sabino (atletismo), Clodoaldo do Carmo (atletismo) e Joana Cortez (tênis).

