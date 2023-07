Paulo Vilhena desiste de ‘No Limite’ e web compara com ex-BBB: ‘Unidos em desistir’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 11:04 Compartilhe

O ator Paulinho Vilhena deixou a competição do reality show No Limite no episódio que foi ao ar nesta quinta-feira, 27. A passagem do artista foi marcada por brigas com os colegas e dedicação à equipe urucum. Durante a dinâmica de eliminação do jogo, Paulinho decidiu ajudar o carioca Fulý, do mesmo time. O ator destacou: “Pode votar em mim. Eu vou te salvar”.

Fulý recebeu cinco votos do time e Paulinho entregou o seu amuleto de imunidade para o apresentador Fernando Fernandes, alegando que gostaria de retirar os votos do carioca. A decisão fez com que os votos de Fulý fossem para Paulinho, o que o tirou do jogo.

Segundo o ator, a atitude foi tomada sob a justificativa de que o programa era o sonho de Fulý e que o sonho dele “estava em casa”, ao lado da família. “Me dediquei às pessoas que eu não conhecia de uma forma 100% verdadeira. Com a vontade de criar algo poderoso, que fique para nossas vidas, sabe? E que eu possa levar para casa, para minha família, o que a gente construiu aqui”, desabafou.

“A minha decisão acontece porque o meu sonho está acontecendo lá em casa, com a minha mulher e com a minha filha vindo para esse mundo. Então, Fulý, arruma a casa, pega água, corta lenha e vai pescar. Cuida dessas meninas.”

Semelhança

Após a eliminação de Paulinho, a internet reagiu com a escolha e relembrou que tanto o ator quanto o ex-participante do Big Brother Brasil 23, Fred Bruno, o “Boco Roso”, desistiram dos realities por conta da família. Durante a participação de Fred na casa mais viajada do País, ele teve a chance de retornar ao jogo após uma repescagem, mas o influenciador decidiu sair.

