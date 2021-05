Paulo Vilhena aposta em carreira musical e mostra trecho de primeiro clipe

Há mais de 20 anos seguindo carreira de ator, inclusive, sendo destaque como galã de séries e novelas, Paulo Vilhena decidiu estrear na música.

Para mostrar aos fãs seu talento coo cantor, ele compartilhou seu primeiro videoclipe, “Baião Resenha”.

“Mais uma diária de gravação do nosso clipe ‘Baião Resenha’. Nosso coletivo Velotrollers está chegando… Subimos hoje nas plataformas digitais a música, mas só estará disponível para o pré-save em três semanas. Contamos com vocês pra dar asas a esse sonho”, escreveu ele, na legenda do vídeo, postado no Instgram.

